आंध्र प्रदेश के पूर्व चंद्रबाबू नायडू के दूसरे घर पर भी ध्वस्वतीकरण का नोटिस चस्पा

कृष्णा नदी के किनारे घर

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ( Andhra Pradesh Former CM Chandrababu Naidu ) के 'अवैध' घर प्रजा वेदिका को गिराने के बाद अब शुक्रवार को उनको एक नोटिस और दिया गया है। यह नोटिस नायडू ( N. Chandrababu Naidu ) के कृष्णा नदी के किनारे बसे घर के मुख्य द्वार पर राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ( CRDA ) की और से चस्पा किया गया है।

नदी से 100 मीटर के अंदर बनाया घर

दरअसल, यह नोटिस लिंगमनेनी रमेश के नाम पर दिया गया है। उनसे 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नायडू ( Andhra Pradesh Former CM Chandrababu Naidu ) ने लीज पर घर लिया था। CRDA के अनुसार, यह घर नदी संरक्षण अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए नदी से 100 मीटर के अंदर बनाया गया है।

TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू के आलीशान बंगले पर चल रहा बुल्डोजर, 5 करोड़ से हुआ था निर्माण

नोटिस में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

राज्य की राजधानी अमरावती में निर्माण से संबंधित सरकारी एजेंसी ने रमेश से आठ दिनों में उल्लंघन पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर नोटिस में उन्हें कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।नायडू के घर के बाहर लगाए गए नोटिस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए टीडीपी के वरिष्ठ नेता वाई. रामकृष्णुडु ने इसे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ( YSR Congress Party ) सरकार का बदला कहा है।

कर्नाटक के CM कुमारस्वामी भड़के, लोगों से बोले- वोट मोदी को दिया, फिर यहां क्यों आए हो

Andhra Pradesh Capital Region Development Authority has served notice to Former CM, N Chandrababu Naidu to vacate his current official residence. pic.twitter.com/E8KmJA3AqQ