चंद्रबाबू नायडू ने एचडी देवगौड़ा और कुमारस्वामी से की मुलाकात, 2019 चुनाव में गठबंधन को लेकर की चर्चा

बेंगलुरु। लोकसभा चुनाव 2019 का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे राजनीति गहमा-गहमी बढ़ता ही जा रहा है। तमाम दल एक-दूसरे को मात देने के लिए अपनी-अपनी रणनीति बना रहे हैं। इस कड़ी में गरुवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के साथ बेंगलुरु में मुलाकात की। नायडू की पार्टी तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) जनता दल सेक्यूलर (जेडीएस) के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती है, ताकि एनडीए को हराया जा सके।

AP CM N Chandrababu Naidu has taken the lead and met several leaders to consolidate all secular parties to remove NDA govt in 2019. He met me & HD Kumaraswamy today to work out further strategy: JDS leader & Former PM Deve Gowda pic.twitter.com/ujOUK0f7L2