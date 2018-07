अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर बोले सीएम नायडू, यह प्रस्ताव बहुमत बनाम नैतिकता का था

नई दिल्ली: शुक्रवार को संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि विपक्षी पार्टियों की ओर से 15 साल बाद संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मुझे यह मालूम था कि उनके पास बहुमत है। लेकिन यह प्रस्ताव बहुमत बनाम नैतिकता के लिए था। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने पीएम पर सत्ता का अहंकार दिखाने और ओछी बात करने का आरोप लगाया। नायडू ने कहा कि आंध्रप्रदेश के 5 करोड़ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आंध्रप्रदेश के साथ किए गए वादे के साथ इंसाफ नहीं किया। देश को बताना चाह रहा हूं कि प्रदेश के साथ क्या हो रहा है। भाजपा ने एक बार फिर हमें धोखा दिया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

