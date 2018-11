विपक्ष की लामबंदी तेज, CM चंद्रबाबू नायडू ने 22 नवंबर को बुलाई भाजपा विरोधी मोर्चे पर अहम बैठक

हैदराबाद। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनैतिक दल अपने-अपने दांव पेंच खेलने में लगे हुए हैं। वहीं विपक्ष भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चे की कवायद को लेकर लामबंदी तेज होती जा रही है। महागठबंधन बनाने को लेकर तेलुगू देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का विपक्षी नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी है। शनिवार को चंद्र बाबू नायडू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत के बीच मुलाकात हुई। अब 22 नवंबर को गैर भाजपा दलों की बैठक होगी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यह बैठक भाजपा विरोधी मोर्चे को लेकर अहम मानी जा रही है। इस बैठक में विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की घोषणा कर सकते हैं।

नायडू ने दिए सरकार गठन के लिए 1996 का मॉडल अपनाने के संकेत

महागठबंधन मजबूत करने की कोशिश

भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए चंद्रबाबू नायडू लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। शनिवार को अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मैं सभी विपक्षी दलों से अपील करता हूं कि वह भाजपा के खिलाफ हमारे साथ जुड़े। हम भाजपा विरोधी दल एक साझा मंच बनाना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि योजना बनाने के मकसद से दिल्ली में 22 नवंबर को बैठक होगी। बता दें कि इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को चेन्नई में डीएमके चीफ एमके स्टालिन से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। नायडू ने कहा कि वह भाजपा विरोधी मोर्चे का चेहरा नहीं हैं। साथ ही उस समय उन्होंने कहा कि वह स्टालिन से देश को बचाने के लिए उनका साथ देने का आग्रह करने आए थे क्योंकि लोकतंत्र और देश खतरे में है और हम सबको भाजपा के खिलाफ एकजुट होना होगा।

I appeal all parties opposing BJP to join us. We want to create an anti-BJP platform. We want to have one meeting in Delhi. We'll discuss issues & then chalk out a programme & take the issues forward.That's the agenda.Meeting's tentative date is 22nd Nov:Chandrababu Naidu.(10.11) pic.twitter.com/pwZLgk6YVT