नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री व तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ जाने की घोषणा की है। नायडू ने कहा है कि वह अगला चुनाव जनता के मुद्दों पर ही लड़ेंगें। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार जनहित के के खिलाफ दबावपूर्ण नीतियों पर चल रही है। इतना ही नहीं नायडू ने कहा कि 2014 में उन्होंने राज्य में विकास की शर्त पर ही नरेन्द्र मोदी के साथ गठनबंधन किया था।

Even during 2014 general election, we didn't try for alliance with BJP. Modi himself came to us, said that BJP is sympathetic towards Andhra, let us work together for development of the state. Then only I allied with them, just for the sake of state's interests: #AndhraPradesh CM