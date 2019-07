चंद्रकांत पाटिल बने महाराष्ट्र भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष, रावसाहेब दानवे की ली जगह

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) और महाराष्ट्र को एक साथ दो नए बीजेपी अध्यक्ष मिल गए हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने चंद्रकांत दादा पाटिल ( Chandrakant Patil ) को महाराष्ट्र ( Maharastra ) का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वहीं, स्वतंत्र देव सिंह को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा मंगल प्रभात लोढ़ा को मुंबई महानगर भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी जानकारी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संगठनात्मक नियुक्ति के तहत पत्र जारी कर दी।

Chandrakant Patil appointed as the President of Bharatiya Janata Party (BJP), Maharashtra . pic.twitter.com/Qoa8R3VBqX