चंद्रयान-2 मिशन को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, सरकार की आर्थिक मंदी से ध्यान हटाने की कोशिश

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चंद्रयान-2 को लेकर बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने चंद्रयान-2 के बहाने मोदी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि चंद्रयान-2 सिर्फ देश में छाई आर्थिक मंदी से ध्यान हटाने की कवायद है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि देश में आर्थिक मंदी है।

इससे ध्यान हटाने के लिए चंद्रयान-2 मिशन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है।

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in state Assembly: I spoke to Nitish Kumar (Bihar Chief Minister), he also said that he won't allow National Register of Citizens (NRC). (File pic) https://t.co/gBdOkQutIx pic.twitter.com/AqWMNwIWnw