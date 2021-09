नई दिल्ली। पंजाब (Punjab) में सियासी गणित बैठाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amrinder Singh) के इस्तीफे के बाद पंजाब के अगले सीएम का चुनाव हो गया है। विधायक दल की बैठक में काफी माथापच्ची के बाद चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi ) को सीएम बनाए जाने का ऐलान किया गया।

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और वरिष्ठ नेता हरीश रावत (Harish Rawat) ने ट्वीट कर इस बात सूचना दी। इससे पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा को सीएम बनाए जाने की बात जोर पकड़ रही थी, बाद में चरणजीत सिंह चन्नी पर मुहर लगी। मगर उन पर मीटू जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं।

चरणजीत सिंह चन्‍नी पर आरोप लगे थे



इस संबंध में भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस मामले को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करा है। जानकारी के अनुसार ये मामला 2018 का है। चरणजीत सिंह चन्‍नी पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक महिला आईएएस अधिकारी को 2018 में अश्‍लील मैसेज भेजा था।

महिला IAS ने उनके खिलाफ आधी रात को आपत्तिजनक मैसेज भेजने के लिए शिकायत की थी। बाद में कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि मामला सुलझा लिया गया है। हालांकि, यह मामला इस सोमवार को दोबारा सामने आया, जब पंजाब महिला आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर आरोप पर जवाब मांगा है।

Congress’s CM pick Charanjit Channi faces action in a 3-year-old #MeToo case. He had allegedly sent an inappropriate text to a woman IAS officer in 2018. It was covered up but the case resurfaced when Punjab Women's Commission sent notice.

