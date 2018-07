नई दिल्ली: एयरसेल- मैक्सिस केस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदबंरम और उनके बेटे कार्ति चिदबंरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई ने पटियाला हाउस कोर्ट में 18 लोगों के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की है। इसमें पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी शामिल हैं। सीबीआई ने दोनों को आरोपी बनाया है। पी चिदंबरम पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा। पटियाला हाउस कोर्ट 31 जुलाई को चार्जशीट केस पर संज्ञान लेगा।

Central Bureau of Investigation (CBI) lists P Chidambaram as an accused in the supplementary charge sheet filed in Aircel Maxis case in Delhi's Patiala House Court, Karti Chidambaram was already an accused in the case. Patiala House Court to take cognizance on July 31