छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव: पहले चरण की 18 सीटों पर मतदान खत्म, नक्सलियों के गढ़ में हुई 60 फीसदी वोटिंग

नई दिल्ली। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व मतदान में छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित इलाके के मतदाताओं ने भी जमकर वोट डाले। कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को पहले चरण का विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। राज्य की घोर नक्सल प्रभावित 18 सीटों पर 190 उम्मीदवारों के सियासी भाग्य का ईवीएम में कैद हो गया। दोपहर साढ़े चार बजे तक नक्सलियों में गढ़ में रिकॉर्ड औसतन 56.58 प्रतिशत मतदान की खबर है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाम 5 बजे तक 60 फीसदी मतदान हुई है। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से इलाके में एक लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनाती की गई थी।

राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 10 अति संवेदनशील सीटों मोहला मानपुर, अन्तागढ़, भानुप्रताप पुर, कांकेर, केशकाल, कोन्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा,बीजापुर एवं कोन्टा में सुरक्षा कारणों से मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ था। यहां मतदान तीन बजे समाप्त हो गया। दोपहर साढ़े चार बजे तक बस्तर में 64 प्रतिशत,नारायणपुर में 71,केशकाल में 63 जगदलपुर में 61 कोण्डागांव में 62 प्रतिशत मतदान होने की सूचना है। इन विधानसभा क्षेत्रों के कई मतदान केन्द्रों के दुर्गम इलाकों में होने के कारण मतदान का पूरा प्रतिशत आने में समय लगेगा। इस चरण के दो प्रमुख उम्मीदवार स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप की नारायणपुर सीट एवं वन मंत्री महेश गागड़ा की बीजापुर सीट है।

56.58% voter turnout recorded till 4.30 pm in the first phase of #ChhattisgarhAssemblyElections2018 including 61.47% in Kondagaon; 63.51% in Keshkal; 62% in Kanker; 58% in Bastar; 49% in Dantewada; 60.5% in Khairagarh; 64% in Dongargarh; 65.5% in Khujji. pic.twitter.com/NFm2aIAEcR