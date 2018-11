Chhattisgarh elections live updates : एक लाख सुरक्षाकर्मियों के पहरे में मतदान, दंतेवाड़ा में आइईडी ब्लास्ट, एक घंटे में 13 % वोटिंग

नई दिल्ली। पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के रण के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित 18 सीटों पर सोमवार को वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में छत्तीसगढ़ के 31 लाख 80 हजार से ज्यादा मतदाता 18 सीटों पर 190 उम्मीदवारों के सियासी भाग्य का फैसला करेंगे। नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण पहले चरण में एक लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ पहले चरण के पहले घंटे में 13 फीसदी मतदान हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टवीट किया है कि छत्तीसगढ़ में मतदान का पहला चरण है। सभी मतदाताओं से आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व में अवश्य भाग लें और भारी संख्या में मतदान करें।

छत्तीसगढ़ में मतदान का आज पहला चरण है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व में अवश्य भाग लें और भारी संख्या में मतदान करें। — Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2018

#ChhattisgarhElections2018: A visually impaired person casts his vote at a polling station in Dantewada's Geedam pic.twitter.com/1ZtBqolhiM — ANI (@ANI) November 12, 2018

पहले चरण के मतदान में दिख रहा उत्साह। दंतेवाड़ा के गीडम में वोट डालता नेत्रहीन मतदाता।

#ChhattisgarhElections2018: Voting has stopped due to technical problem in the EVM at the Pink polling booth in Kamla College, in Rajnandgaon's Sangwari pic.twitter.com/cgrjUCQcga — ANI (@ANI) November 12, 2018

#ChhattisgarhElections2018: राजनंदगांव के संगवारी में पिंक पोलिंग बूथ में तकनीकी कारणों से मतदान रुका।

Nearly 900 polling personnel have been air-dropped from helicopters so that they can reach safely. Over 16,500 polling personnel went by-road. I think all will be in a position to deliver peaceful elections: Chief Election Commissioner OP Rawat on #ChhattisgarhElections2018 pic.twitter.com/hx9b5CZkLn — ANI (@ANI) November 12, 2018

छत्तीसगढ़ के पहले चरण का मतदान बस्तर की 12 और राजनांदगांव जिले की 6 सीटों पर होगा। राजनांदगांव सीट पर सबसे ज्यादा 30 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं, सबसे कम पांच-पांच बस्तर और कोंडागांव सीट पर हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस चरण में 192 में कुल 42 प्रत्याशी करोड़पति हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव से लड़ रहे हैं चुनाव। उनके सामने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला हैं प्रत्याशी।

Sukma: A 100-year-old woman reaches a polling station in Dornapal to cast her vote in the first phase of #ChhattisgarhAssemblyElections2018 pic.twitter.com/A8W8zxpcxf — ANI (@ANI) November 12, 2018

नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडगांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा। वहीं खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट में आठ बजे शाम पांच बजे तक मतदान होगा।

IED was triggered by Naxals on Tumakpal-Nayanar road at around 5:30 am to target security forces. No harm to security forces & polling party. Party safely reached to Nayanar polling booth No. 183 under PS Katekalyan: Devnath, AIG (Anti-Naxal Ops). #Chhattisgarh https://t.co/mYZVvdTPee — ANI (@ANI) November 12, 2018

इस बीच खबर है कि नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में में आइईडी धमाका किया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने तुमकपाल कैंप के पास ब्लास्ट किया है।

इन 18 सीटों की बात करें तो पिछले चुनाव में यहां से भाजपा को 6 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थीं। भाजपा और कांग्रेस जहां राज्य में अपने दम पर चुनाव लड़ रही है वहीं, कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी बसपा के साथ गठबंधन कर मैदान में हैं।राज्य में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा और परिणाम सभी पांचों राज्यो का 11 दिसंबर को घोषित किया जाएगा।