मुंगेर हिंसा मामले में चिराग पासवान ने जनरल डायर से की नीतीश कुमार की तुलना

नई दिल्ली। तेजस्वी के बाद अब चिराग पासवान ने भी सीएम नीतीश कुमार को मुंगेर हिंसा मामले में जनरल डायर बोल दिया है। चिराग पासवान कहना है कि इस घटना के पीछे सीएम ही जिम्मेदार हैं। इस मामले की जांच होना काफी जरूरी है। इससे पहले तेजस्वी यादव की ओर से मुंगेर हिंसा पर सरकार पर निशाना साधते हुए घटना की तुलना जलियावाला बाग कांड से की थी।

Who is responsible for the firing & lathicharge incident in Munger? Chief Minister is now playing the role of General Dyer who ordered the Jallianwalah massacre. I am sure CM is responsible for the incident, an investigation should be done: Chirag Paswan, LJP #BiharElections pic.twitter.com/4uCHsXwOX5