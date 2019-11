चिराग ने संभाली लोजपा की कमान, 19 साल बाद पिता के पद पर आसीन

नई दिल्ली। राजनीति के किंग कहे जाने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान के बेटे और जमुई से सांसद चिराग पासवान अब लोजपा के अध्यक्ष चुने लिए गए हैं। राजधानी में दिल्ली में मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान को पार्टी की कमान सौंपी गई। इस दौरान रामविलास पासवान भी मौजूद रहे।

मंगलवार को पार्टी की बैठक में चिराग के नाम पर मुहर लगी। हालांकि, इसकी औपचारिक घोषणा शेष थी और चिराग का पार्टी अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय माना जा रहा था। पिछले दिनों ही उनको बिहार लोजपा का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था।

Union Minister and Former President of Lok Janshakti Party, Ram Vilas Paswan: I am hopeful that the party will move ahead under Chirag's leadership. The party will be strengthened further. pic.twitter.com/kKOJrGDNPf