चिराग पासवान एक बार फिर बीजेपी से मिला सकते हैं हाथ

क्या LJP नेता चिराग पासवान जल्द ही NDA में वापसी कर सकते हैं? बिहार के बदले सियासी समीकरण के बीच सूरत पहुंचे चिराग पासवान को लेकर अटकलें तेज हैं। बीजेपी उन्हें मनाने के लिए फॉर्मूला तक ढूंढ रही है।

लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) नेता चिराग पासवान एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। ये अटकलें तब और तेज हो गईं जब वो बुधवार को हिन्दी दिवस के उस समारोह में पहुंचे जिसे गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे। हालांकि, वो यहाँ संसदीय समिति के सदस्य के रूप में पहुंचे थे लेकिन उनकी उपस्थिति के पीछे अन्य कारणों की भी चर्चा है। जेडीयू द्वारा राहें अलग करने के बाद से बीजेपी अब खुलकर LJP को अपने पाले में करने के प्रयासों में जुटी है। वास्तव में बीजेपी की नजर बिहार के 6 फीसदी पासवान वॉटर्स पर है। यही कारण है कि बीजेपी चिराग के चाचा पशुपति पारस को भी अपने साथ लाने की योजना बना रही है।

Chirag Paswan can join hands with BJP once again