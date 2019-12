नागरिकता बिल पर बोले अमित शाह, मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश हो गया। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर नागिरकता बिल को पेश किया। इस दौरन अमित शाह ने कहा कि इस बिल से करोड़ों लोगों को उम्मीदें हैं। इस बिल से उन्हें यातना से मुक्ति मिलेगी।

शाह ने कहा कि देश के मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम इस देश के नागरिक थे और रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि हमारी नजर पूर्वोतर पर भी है। वहां के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि असम समझौते के क्लॉज-6 के तहत एक समिति सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहचान और स्थानीय भाषाई लोगों से संबंधित सभी चिंताओं का समाधान करेगी।

यह भी पढ़ें-LIVE: राज्यसभा में नागरिकता बिल पर चर्चा जारी, सुब्रमण्यम स्वामी बोले-कांग्रेस सदन को कर रही है गुमराह

Home Minister Amit Shah in Rajya Sabha: There has been an almost 20% decline each in population of religious minorities in both Pakistan and present day Bangladesh. Either they were killed or they fled to India for shelter. #CitizenshipAmendmentBill pic.twitter.com/moObWT9Ba6