'नागरिकता संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में कर दिया जाएगा खारिज'

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि इस बिल को संसद में पास होने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और पूरा यकीन है कि वहां इसे खारिज कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं उन्होंने राज्यसभा में शिवसेना द्वारा वॉकआउट किए जाने को भी बेहतर पहल बताया।

चिदंबरम ने कहा, "मैं सरकार से कानूनी विभाग की राय लेने की चुनौती देता हूं। मैं सरकार से अटॉर्नी जनरल को सवालों के जवाब देने के लिए आमंत्रित करने की चुनौती देता हूं। संविधान का एक हिस्सा इन घातक लोगों द्वारा लूटा जा रहा है और ध्वस्त किया जा रहा है।"

No data to display.

राज्यसभा में कांग्रेस सदस्य ने कहा कि भारत के पास नागरिकता अधिनियम है। यह जन्म से नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, प्राकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता और क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता को मान्यता देता है और ये सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। उन्होंने कहा कि अब यह सरकार एक नई श्रेणी की शुरूआत कर रही है।

उन्होंने कहा कि मैं इस संसद से सरकार का विरोध करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि यह असंवैधानिक कदम है।

चिदंबरम ने कहा कि सांसद जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और उनकी यह जिम्मेदारी है कि उन्हें उसी विधेयक को पारित करना चाहिए, जो संवैधानिक हो।

P Chidambaram, Congress: Shiv Sena not voting for the Bill after voting for it in Lok Sabha, is a welcome development. #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/ca48Ww9nDb