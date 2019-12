नई दिल्‍ली। सोमवार को लोकसभा नागरिक संशोधन बिल 2019 पास कराने में मोदी सरकार को कोई परेशानी नहीं हुई। बुधवार को यही बिल राज्‍यसभा में पेश किया जाएगा लेकिन मोदी सरकार के लिए इस बिल को वहां से पास कराना आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए राज्‍यसभा में विपक्ष मजबूत स्थिति में है।

अगर इस बिल पर क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग लेने में मोदी सरकार विफल रही तो विपक्ष का पलड़ा मोदी सरकार पर भारी पड़ सकता है । हालांकि शाह ने जो प्‍लान तैयार किया है उसके मुताबिक मोदी सरकार को हराना भी विपक्ष के लिए आसान नहीं है।

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार को इन्हीं दलों के विरोध के कारण राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा कराने से पीछे हटना पड़ा था। दरअसल, कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर काफी आक्रामक है। लेकिन मोदी सरकार ने जेडीयू और बीजेडी को अपने साथ कर सदन के अंकगणित को अपने पक्ष में कर लिया।

राज्‍यसभा का नंबरगेम

हालांकि पिछले दो सालों में बीजेपी और एनडीए की ताकत राज्यसभा में बेहतर हुई है। राज्यसभा में कुल सदस्य 245 हैं, लेकिन पांच सीटें रिक्त हैं। फिलहाल राज्‍यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 240 है। मतलब ये कि अगर सदन के सभी सदस्य मतदान करें तो बहुमत के लिए 121 वोट की जरूरत पड़ेगी।

उच्‍च सदन में ये है मोदी सरकार का आंकड़ा

नागरिकता संशोधन विधेयक पर लोकसभा में मिले समर्थन के आधार पर राज्यसभा में आंकड़ों को देखें तो यह संख्या 121 है। इनमें बीजेपी के 83, बीजेडी के 7, एआइएडीएमके के 11, अकाली दल के 3, शिवसेना के 3, जेडीयू के 6 वाईएसआर कांग्रेस के 2, एलजेपी के 1, आरपीआई के 1 और 4 नामित राज्यसभा सदस्य हैं।

