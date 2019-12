संजय राउत बोले- हमें देशभक्ति साबित करने की जरूरत नहीं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वहां हम हेडमास्टर हैं

नई दिल्ली। राज्यसभा में नागरिकता संसोधन बिल पर चर्चा जारी है। शिवसेना नेता शिवसेना नेता संजय राउत ने राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान का कि यह पाकिस्तान की असेंबली नहीं है। पाकिस्तान की भाषा पसंद नहीं है तो उसे खत्म करों। उन्होंने कहा कि बिल पर मानवता के आधार पर चर्चा होनी चाहिए।

शिनसेना नेता ने कहा कि लोकतंत्र में अलग-अलग आवाजें होती हैं। इस बिल को लेकर कहा जा रहा है कि जो इसके साथ नहीं वो देशद्रोही है और जो साथ है वह देशभक्त है। हमे किसी से देशभक्ति का प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं हैं। हम कितने कठोर हिंदू हैं जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वहां हम हेडमास्टर हैं।

Sanjay Raut, Shiv Sena: We don't need any certificate on our nationalism or Hindutva. Jis school mein aap padhte ho, hum us school ke head master hain. Hamare school ke headmaster Balasaheb Thackeray the, Atal ji, Shyama Prasad Mukherjee bhi the, hum sabko mante hain. pic.twitter.com/xoQHwJ9rQT