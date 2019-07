नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर लंबे समय से रस्साकशी का दौर जारी है। अभी तक कांग्रेस अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ है। अध्यक्ष पद को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ( Captain Amrinder Singh) ने प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की है।

प्रियंका को हर तरफ से समर्थन मिलेगा- अमरिंदर सिंह

उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं। अगर यह पद उन्हें दिया जाता है तो उनको हर तरफ से समर्थन मिलेगा।

Punjab CM Capt A Singh on being asked if Priyanka Gandhi i Vadra would be right choice for Congress President:Outgoing Congress Pres to take a call on that.I'm sure as far as Priyanka Ji is concerned there would be absolute support of the Party if our Congress President wishes that pic.twitter.com/IFSAt3qre0