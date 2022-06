सीएम अरविंद केजरीवाल का आरोप, सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया को जेल में डालने की तैयारी

आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा तो अब एक और बड़े नेता को जेल में डालने की तैयारी चल रही है। दरअसल ये आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगाए हैं।

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के एक और बड़े नेता की गिरफ्तारी का अंदेशा जताया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि सत्येंद्र जैन के बाद अब उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ झूठा केस बनाकर उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से भी एक खास अपील की है।

CM Arvind Kejriwal Attacks On BJP Says Now Making False Case Against Manish Sisodia