PM मोदी का विकल्प बनकर उभर रहे CM अरविंद केजरीवाल: सिसोदिया

नई दिल्ली। हाल ही में संसद से पास GNCTD संशोधन विधेयक, 2021 को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि 'चूंकि सीएम अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, इसलिए भाजपा ने केजरीवाल सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को रोकने के लिए GNCTD संशोधन विधेयक, 2021 लाया है। सिसोदिया ने कहा कि अभी हम अपने कानूनी विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। कानूनी राय के बाद ही कोई अगला कदम उठाया जाएगा'।





Since Kejriwal Ji is emerging as an alternative to Modi Ji, BJP has brought GNCTD Amendment Bill, 2021 to stall development works being done by Kejriwal Ji. We are consulting with our legal experts & will decide our future course of action accordingly: Delhi Dy CM manish sisodia pic.twitter.com/cxCLJ0Olc1