नई दिल्ली: भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में महाराष्ट्र सरकार ने संभाजी भिड़े को क्लीनचिट दे दी है। विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोरेगांव हिंसा में संभाजी भिडे की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि सीएम देवेंद्र फडनवीस ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है। गौरतलब है कि सोमवार को दलित समाज के लोगों ने संभाजी भिडे उर्फ गुरुजी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।

There is no role found yet of Sambhaji Bhide in Bhima Koregaon violence case, but investigation is continuing: CM Devendra Fadnavis in Assembly #Maharashtra (file pic) pic.twitter.com/9hA4XiVJsm