आरक्षण की मांग: मराठा समाज की धमकी के बाद पंढरपुर में पूजा नहीं करेंगे सीएम फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंढरपुर में पूजा अर्चना नहीं करेंगे। मराठा समाज की धमकी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने पूजा नहीं करने का फैसला लिया है। फडणवीस ने कहा कि मराठा आरक्षण का मामला हाईकोर्ट में है। इस पर फैसला कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि मराठी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा।

The decision pertaining to Maratha reservations will only be taken by the High Court. We will not harm the future of Maratha youths: Maharashtra CM devendra fadnavis pic.twitter.com/KAMSWRLoHS

आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर नहीं जाने का किया फैसला

आरक्षण पूरी नहीं होने पर पंढरपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पूजा नहीं करने की धमकी दी है। जिसके बाद मीडिया से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि पंढरपुर जाने वाले तीर्थयात्रियों की परंपरा 700 साल पुरानी है। मैं पिछले 3 सालों से वहां जा रहा हूं। 'मुझे अब भी वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे पास जेड सुरक्षा उपलब्ध है। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ विरोध किया है, उनका स्टैंड गलत है। अगर मैं 10 लाख तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा का कारण हूं, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन समाज की ओर से प्रदर्शन को हिंसा का रूप दिया जा रहा है तो यह गलत है।

In Maha,tradition of Wari (pilgrims going to Pandharpur) is 700 years old. I have been going there since past 3 years.Some orgs have protested against it, their stand is wrong. If I am the reason for threat to the security of 10 lakhs pilgrims, then I will not go there: Maha CM pic.twitter.com/4ErqLaP2pP