CM ममता बनर्जी ने ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रतिमा का फिर किया अनावरण

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रतिमा का एक बार फिर अनावरण किया। ममता बनर्जी रोड शो करते हुए विद्यासागर कॉलेज पहुंचीं और वहां उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि 14 मई को कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़े थे, जिसमें विद्यासागर की प्रतिमा टूट गई थी। इसके बाद दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। बंगाल में चुनावी सभाओं के दौरान पीएम मोदी ने विद्यसागर की प्रतिमा लगाने की बात कही थी। इसपर जमकर सियासी बहस छिड़ी थी। ममता बनर्जी ने इस दौरान ईश्वरचंद्र विद्यासागर की एक आदमकद की प्रतिमा का भी अनावरण किया।

