नई दिल्ली: 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ तीसरे मोर्चे के गठन के लिए गैर कांग्रेसी दलों के एकजुट होने की कवायद तेज हो गई है। इसी सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं। मंगलवार को ममता बनर्जी ने संसद के सेंट्रल हॉल में कई दलों के नेताओं से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने NCP चीफ शरद पवार , शिवसेना नेता संजय राउत समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, डीएमके नेता कनिमोझी, TDP के नेता समेत मिसा भारती और जेपी यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर तंज कसा। ममता ने कहा कि 2019 का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। बीजेपी से सभी सहोयगी पार्टी नाराज हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी से ज्यादा सांप्रदायिक दल और कोई नहीं हो सकता । ममता ने कहा कि अगर मायावती और अखिलेश यादव उन्हें बुलाता हैं तो वह जरूर जाएंगे।

When political people meet then of course they will discuss politics, there is nothing to hide in that. The Lok Sabha election of 2019 will certainly be very interesting: West Bengal CM Mamata Banerjee after meeting leaders of NCP, Shiv Sena & RJD pic.twitter.com/V3zBZudP7U