ममता बनर्जी ने 2024 के लिए दिया 'लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ' का नारा, हर दूसरे महीने आएंगी दिल्ली

नई दिल्ली। पांच दिवसीय दिल्ली दौरे के आखिरी दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक नारा भी दिया। कोलकाता रवाना होने से पहले ममता ने अपने पांच दिवसीय दिल्ली दौरे को सफल बताते हुए कहा कि वह अब हर दूसरे महीने में दिल्ली का दौरा करेंगी। विपक्षी एकता बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। हमारा नारा है 'लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ' (Save Democracy Save Country)।

ममता ने कहा, ‘मैंने आज शरद पवार (एनसीपी प्रमुख) से बातचीत की। मेरी यात्रा सफल रही। हम राजनीतिक उद्देश्य के लिए मिले। लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। मेरा स्लोगन है ‘लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ’। हम किसानों के मुद्दे का समर्थन करते हैं। मैं हर दूसरे महीने दिल्ली आऊंगी’।

बता दें कि पांच दिवसीय दौरे पर सोमवार (26 जुलाई) को दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कमलनाथ, आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। दौरे के आखिरी दिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से फोन पर बात की। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत चेहरे को पेश किया जा सके।

हालांकि, ममता ने अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन का मुद्दा उठाया और कहा कि सभी राज्यों को जरूरत के हिसाब से और जनसंख्या के अनुसार हमें वैक्सीन मिलनी चाहिए।

