सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मानेसर नगर पालिका के गठन की घोषणा की, कहा - ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली। स्थानीय निकाय से संबंधित मुद्दों को लेकर बुधवार को मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में एक और स्थानीय निकाय के गठन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया को बताया कि हरियाणा में अभी तक 10 नगर निगम थे। आज हमारी कैबिनेट ने मानेसर में एक नए नगर पालिका के गठन को मंजूरी दी है। इस नगरपालिका के क्षेत्र में 29 गांवों को शामिल किया गया है।अब इन गांवों में स्थानीय स्तर पर विकास की गतिविधियों का संचालन मानेसर नगर पालिका द्वारा संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि इससे गांवों के विकास को गति मिलेगी।

There were 10 municipal corporations in Haryana till date. Today we've approved the constitution of a new municipal body in Manesar with the addition of 29 villages in its jurisdiction: Manohar Lal Khattar, Haryana CM, after a Cabinet Meeting of the state govt pic.twitter.com/L7HZid6l6E