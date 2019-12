बिहार: जनता को नहीं मिल रहे सीएम, पटना के कई इलाकों में चस्पा हुआ लापता के पोस्टर

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम ( CAA ) को लेकर देशभर में राजनीतिक दलों के साथ-साथ लोगों की भी अलग-अलग राय है। CAA को लेकर उठी इसी आवाज में बिहार भी पीछे नहीं है। यहां मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के अलावा अन्य पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने-अपने तरीके से विरोध जता रही हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जेडीयू का रुख किसी के समझ नहीं आ रहा है।

cab और NRC जैसे मुद्दों को लेकर अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई बयान सामने नहीं आया है। उनकी यही चुप्पी पटनावासियों को खल रही है। यही वजह है कि पटना के कई इलाकों में मुख्यमंत्री के लापता होने के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। पोस्टर में नीतीश कुमार को लापता बताया गया है।

Bihar: 'Missing' posters of Chief Minister Nitish Kumar put up across the city in Patna. pic.twitter.com/IZcMu230Km