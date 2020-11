CM P Vijayan : केरल पुलिस एक्ट में संशोधन फ्री स्पीच और निष्पक्ष मीडिया के खिलाफ नहीं

नई दिल्ली। केरल पुलिस अधिनियम में संशोधन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पी विजयन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केरल पुलिस एक्ट में संशोधन किसी भी स्तर पर फ्री स्पीच और निष्पक्ष मीडिया के खिलाफ नहीं है। बल्कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पुलिस कानून में रहकर ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी।

In addition to media freedom, the government has a responsibility to protect the individual liberty and dignity guaranteed by the Constitution: Kerala CM Pinarayi Vijayan https://t.co/WUbLyXy6Ee