CM Palaniswami : डीएमके पर लगाया इस बात का आरोप, कहा - विधानसभा चुनाव में AIADMK की होगी जीत

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के साथ ही तमिलनाडु में भी अगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में डीएमके ने लोगों से झूठ बोलकर जीता था। लेकिन विधानसभा चुनाव लोकसभा से अलग होता है। इसलिए अगामी चुनाव में तमिलनाडु में डीएमके की हार तय है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2021 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जीत हासिल करेगी।

DMK won Lok Sabha elections (in Tamil Nadu) because of false propaganda. But people differentiate between the Assembly elections and parliamentary elections: Chief Minister & AIADMK leader Edappadi Palaniswami in Chennai pic.twitter.com/1A4WiQxg7m