केरल सीएम पिनराई विजयन: कुछ लोग जानबूझकर योग को धर्म से जोड़ रहे हैं, जो गलत है

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ( International Yoga Day ) देश के साथ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसका असर देश के दक्षिण राज्य केरल में भी देखने को मिला। यहां शुक्रवार को लोगों ने बड़ी संख्या में योग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ( CM Pinarayi vijayan ) ने कहा है कि योग को कुछ धार्मिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी तरह गलत है।

केरल मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि योग सभी के लिए उपयोगी है। ये अच्छी सेहत का मूलमंत्र है। योग हर धर्म और जाति के लिए है। इसे किसी भी धर्म विशेष के लिए बताना गलत है।

आपको बता दें कि योग में कुछ आसन जैसे सूर्य नमस्कार आदि को लेकर कहा जाता रहा है कि ये एक धर्म विशेष से जुड़ा है। जबकि सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो भ्रांति फैला रहे हैं।

