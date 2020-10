CM Shivraj Singh ने कमलनाथ पर कसा तंज, कहा - वह हमेशा पैसा न होने का रोना रोया करते थे

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ( CM Shivraj Singh Chauhan ) ने विजय दशमी के दिन एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ( kamalnath ) पर तंज कसते हुए उनकी तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ एक ऐसे सीएम थे जो जनता की समस्याओं दूर न करने पाने के लिए हमेशा पैसा न होने का रोना रोया करते थे।

#WATCH: "If a Chief Minister keeps crying and saying there is no money... does he deserve to remain the chief minister? A CM is a leader who takes people out of troubles," says Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan on former CM Kamal Nath pic.twitter.com/yxcJUKmrTP