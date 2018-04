बेंगलुरु। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य में 12 मई को वोटिंग होगी, जबकि 15 मई को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच राजनीतिक दल जोरशोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। चुनाव प्रचार के बीच ही नेताओं के एक-दूसरे के उपर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दरअसल, इन दिनों कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कहीं भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, उनके एक हाथ में नींबू जरूर नजर आता है। सिद्धारमैया के इस 'टोटके' को लेकर बीजेपी ने उनपर हमला बोला है।

सिद्धारमैया के 'टोटके' को BJP ने बताया पाखंड

बीजेपी ने सिद्धारमैया की इस फोटो को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के इस 'टोटके' को प्रचार करने को पाखंड करार दिया है। पार्टी ने कहा कि एक तरफ तो वह ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं जबकि दूसरी ओर हिन्दू परंपराओं का ‘अनादर करने और उन्हें आपराधिक बनाने के लिए’ अंधविश्वास विरोधी बिल ला रहे हैं, जिसे पाखंड कहते हैं उसका नाम सिद्दारमैया है।’’बीजेपी ने इस फोटो के साथ सिद्धारमैया की उस फोटो को भी ट्वीट किया है, जिसमें सिद्धारमैया हाथ में नींबू लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

भाजपा के वार पर सिद्धारमैया की सफाई

बीजेपी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए सीएम सिद्धारमैया ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ये कर्नाटक में परंपरा है कि जब आप कोई गांव जाते हैं तो वहां के लोग नींबू देकर आपका स्वागत करते हैं। सिद्दारमैया ने ट्वीट किया, “जब आप किसी गांव में जाते हैं तो लोग नींबू देकर आपका स्वागत करते हैं, यह कोई अंधविश्वास नहीं है और इसे सभी कर्नाटकवासी जानते हैं, अंधविश्वास विरोधी बिल अब कानून बन चुका है इसे कर्नाटक विधानसभा ने पास किया है, यह किसी भी हिन्दू मान्यता का अनादर नहीं करता है, ट्वीट करने से पहले कर्नाटक के बारे में जान लीजिए जवान दोस्तों।”

मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के इस ट्वीट पर बीजेपी ने फिर जवाब दिया और सीएम की एक दूसरी तस्वीर पोस्ट की। बीजेपी के ट्वीट के मुताबिक इस तस्वीर में सिद्दारमैया पिछली बार चुनाव जीतने के बाद सीएम की कुर्सी पर बैठने से पहले हाथों में नींबू लिये दिख रहे हैं।

When you visit a village people welcome you with lemon. That this is not a superstition is known to all Kannadigas Anti-Superstition Bill has become a law passed by Karnataka legislature. It does not demean any Hindu tradition Learn about Karnataka before tweeting young fellows https://t.co/yz2iyjHRwY

Hahaha! 😂



We are sure the same villager had presented you with a lemon at the time of your oath ceremony and before you sat for the first time on CM's chair.



Mr. CM you have been an awesome liar over the last 5 years! Looks like age is now catching up! pic.twitter.com/97yLNXhayE