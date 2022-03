भाजपा के साथ नरम रुख अपना रही एनसीपी! उद्धव ठाकरे की बढ़ी चिंता

महाराष्ट्र में कांग्रेस के 25 विधायकों की नाराजगी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब बीजेपी और एनसीपी के बीच बढ़ते बॉन्ड से उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ गई है। कई अवसरों पर एनसीपी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक होने की बजाय नरम रुख अपनाते देखी गई।

महाविकस आघाडी सरकार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले ही कांग्रेस के 25 विधायक सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब शिवसेना एनसीपी के रुख से नाराज नजर आ रही है। शिवसेना से जुड़े सूत्रों की मानें तो एनसीपी का बीजेपी की प्रति नरम रुख उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिकायती लहजे में शरद पवार से कहा भी कि बीजेपी एक तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से गठबंधन के नेताओं को निशाना बना रही है दूसरी तरफ एनसीपी सख्ती की बजाय नरम रुख अपना रही है।

CM Uddhav Thackreay is in tension as BJP strengthen bond with NCP