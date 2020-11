सीएम येदियुरप्पा का पलटवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कर्नाटक के मामले में न दें भड़काव बयान

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की ओर से जारी एक विवादिन बयान से नाराज कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने पलटवार किया है। उन्होंने अजीत पवार के बयान का जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में महाजन आयोग की रिपोर्ट अंतिम है। कर्नाटक में मराठी भाषी लोग कन्नडिगाओं की तरह ही हैं। उनके विकास के लिए मराठा विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का बयान दोनों राज्यों के बीच अनावश्यक विवाद को बढ़ावा दे सकता है। मैं, उनसे इस तरह के बयान नहीं देने का अनुरोध करता हूंं।

Mahajan Commission Report is final report. Marathi speaking people are just like Kannadigas, they too belong to us. Maratha Development Authority formed for their development. Statement is just to trigger unwanted controversy. I urge him not to make such statements: Karnataka CM