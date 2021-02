Coal Scam: अभिषेक की पत्नी से सीबीआई की पूछताछ पूरी, पहले ममता ने की थी खास मुलाकात

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) की राजनीति में इन दिनों कोयल घोटला ( Coal Scam ) चर्चा का विषय़ बना हुआ है। दरअसल इस घोटाले की आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार के सदस्यों पर जो पड़ रही है।

सीबीआई मंगलवार को इस घोटाले में अभिषेक बनर्जी ( Abhishek Banerjee ) की पत्नी रुजिरा ( Rujira ) बनर्जी से पूछताछ की है। सीबीआई रुजिरा के घर तक पहुंची जब कुछ देर पहले ही ममता मुखर्जी अभिषेक और रुजिरा से खास मुलाकात कर बाहर निकलीं थी।

Kolkata: West Bengal CM Mamata Banerjee leaves from the residence of nephew and TMC leader Abhishek Banerjee pic.twitter.com/UL3BuXTQHF