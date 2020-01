दिल्ली में बीजेपी से गठबंधन पर जेडीयू में मतभेद, प्रवक्ता पवन वर्मा ने नीतीश से मांगा जवाब

नई दिल्ली। भारती जनता पार्टी ( BJP ) की नए साल लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ झारखंड हाथ से निकला तो वहीं नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) और एनआरसी ( NRC ) को लेकर देशभर में प्रदर्शन ने मुश्किलें बढ़ा दीं। इस बीच एनडीए ( NDA ) के घटक दलों में बढ़ रहा असंतोष भी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।

ताजा मामला बिहार में सहयोगी दल जेडीयू का है। नागरिकता संशोधन एक्ट के मुद्दे पर बीजेपी और जनता दल यूनियन ( JDU ) के बीच पैदा हुई दरार लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी में बीजेपी के खिलाफ उठ रही आवाजों को दरकिनार करते हुए जेडीयू ने दिल्ली में गठबंधन किया है।

This is the letter I have written to ⁦@NitishKumar⁩ today asking him how the JD(U) has formed an alliance with the BJP for the Delhi elections, given his own views on the BJP, and the massive national outrage against the divisive CAA-NPR-NRC scheme. pic.twitter.com/ErSynnuiYm