कर्नाटक: गठबंधन सरकार गिरने के बाद सिद्धारमैया की फिसली जुबान, भाजपा पर दिया विवादित बयान

नई दिल्ली। कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस नेता मर्यादा खोते जा रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने भाजपा को लेकर विवादित बयान दिया है। सिद्धारमैया ने भाजपा की तुलना वेश्याओं से कर डाली। दअरसल कांग्रेस- जेडीएस के बीच गठबंधन टूटने के लिए सिद्धारमैया को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस सवाल पर सिद्धारमैया ने कहा, जो वेश्याएं डांस नहीं कर पाती हैं, वे कहती हैं कि डांस फ्लोर नाचने के लिए सही नहीं है।

हालांकि सिद्धारमैया ने कहा कि वेश्याएं डांस फ्लोर को लेकर शिकायत नहीं करती हैं। इससे मेरा मतलब भाजपा से था। ना कि किसी और से।

Siddaramaiah, former Karnataka CM & Congress leader on being asked about his statement, "prostitutes can’t complain about the dance floor”: I meant dancers who can’t dance, complain about the dance floor. By this, I meant the BJP, who else? pic.twitter.com/F3E3OHv1Je