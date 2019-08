सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर तंज, राजीव को भी प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन डर नहीं फैलाया

नई दिल्ली। INX Media Case में आरोपी पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चिदंबरम को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। चिदंबरम पर फैसला आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नाम लिए बगैर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया ने राजीव गांधी और मोदी सरकार की तुलना की। सोनिया गांधी ने कहा कि 1984 में राजीव गांधी पूर्ण बहुमत से आए थे। लेकिन ऐसा डर और भय का माहौल पैदा नहीं किया गया ।

सोनिया ने कहा कि राजीव ने कभी लोकतंत्र की हत्या नहीं की, संवैधानिक संस्थानों को दबाया नहीं। लेकिन आज लोकतंत्र की गला घोंटकर देश में डर और भय फैलाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जो राजीव ने किया वो आज कोई नहीं कर सकता।

Congress Interim President Sonia Gandhi in Delhi: Rajiv Gandhi came to power in 1984 but he never used powers to create an atmosphere of fear or to destroy the freedom & liberty of the people. He never used his power to put the principles of democracy in danger. pic.twitter.com/kyh4yjx3rK