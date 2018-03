नई दिल्ली। राजनीतिक रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर छोटे छोटे शब्दों का संधि विच्छेद कर उसकी नई परिभाषा देकर विपक्ष का मुंह बंद कर देते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने मोदी शब्द का ही मतलब निकालाना शुरु कर दिया। कांग्रेस के महाधिवेशन को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत के बड़े पूंजीपतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मिलीभगत का प्रतीक है 'मोदी'।

नीरव मोदी-ललित मोदी-नरेंद्र मोदी

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और क्रिकेट में सट्टेबाजी के आरोपी ललित मोदी के सरनेम को आधार बनाकर राहुल गांधी ने कहा कि MODI का असली मतलब क्या होता है। राहुल ने कहा कि करोड़ों का घोटाला करके फरार होने वाले नीरव मोदी की उपनाम और हमारे प्रधानमंत्री का उपनाम एक ही है। ये बहुत मजेदार बात है। क्रिकेट की दुनिया के सबसे भ्रष्ट इंसान ललित मोदी का उपनाम भी मोदी ही है। तो मोदी का असली मतलब क्या है? एक मोदी ने दूसरे मोदी को आपके पैसे से 30 हजार करोड़ रुपए दिए, इसके बदले मोदी ने मोदी को मार्केंटिंग के लिए पैसे दिए और चुनाव जीत गए।

What does Modi actually mean? The name Modi symbolises the collusion between India's biggest crony capitalists and the prime minister of India: Congress President Rahul Gandhi #CongressPlenarySession pic.twitter.com/tyVAqhswXe