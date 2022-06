Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव में हार पर बोले Ajay Makan, परिणाम की कराएंगे कानूनी जांच

Haryana Rajya Sabha Election: हरियाणा राज्यसभा चुनाव में हार के बाद अजय माकन ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पार्टी परिणामों की जांच कराएगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायकों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है।

Haryana Rajya Sabha Election 2022: हरियाणा राज्यसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की प्रातक्रिया सामने आई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पार्टी परिणामों की कानूनी जांच कराएगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर विधायकों को प्रलोभन देने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है। यही नहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही वो ऐसे विधायकों की सूची का खुलासा करेंगे जिनपर बीजेपी डोरे डाल रही थी। कुलदीप बिश्नोई को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि ये वही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।

