दिल्ली: कांग्रेस ने पूर्व पत्रकार सुप्रिया श्रीनेता को प्रवक्ता नियुक्त किया

नई दिल्ली। हरियाणा और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है।

ऐसे में कांग्रेस जहां कुछ नेताओं को नई जिम्मेदारी सौंप रही है, तो कुछ की हैसियत कम या बदली जा रही है। ताजा मामला सुप्रिया श्रीनेत से जुड़ा है।

कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली की पूर्व पत्रकार और उत्तर प्रदेश के दिवंगत सांसद हर्षवर्धन की बेटी सुप्रिया श्रीनेत को पार्टी प्रवक्ता नियुक्त किया।

Congress appoints Supriya Shrinate as spokesperson of All India Congress Committee. pic.twitter.com/52TY7UVt8Z