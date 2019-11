कांग्रेस की बीजेपी पर वार, शाह के इशारे पर विपक्ष को तोड़ रहे सीएम येदियुरप्पा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चल रही जद्दोजहद के बीच एक बार फिर कर्नाटक में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर विधायकों की खरीद फरोख्त करेन का गंभीर आरोप लगाया है।

दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस से बात करते हुए पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि कांग्रेस-जेडीएस विधायकों को तोड़ने का प्रयास करते कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा का वीडियो सामने आया है। पवन खेड़ा के साथ वेनुगोपाल भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा है कि सीएम का वीडियो किसी से छिपा नहीं है। किसी तरह प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है।

चंद्रयान-2 इसरो के हाथ लग गया पारस पत्थर! ऐसे बदलने लगेगी आपकी भी जिंदगी

K C Venugopal, Congress: I think you all are aware of the latest video of BS Yediyurappa related to poaching of Congress & JD(S) MLAs. We have always said that BJP is misusing govt agencies to poach MLAs, now it's established beyond doubt. We'll approach SC with the evidence. pic.twitter.com/wwLtBdiEIU