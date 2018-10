पीएम मोदी पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा- प्रधानमंत्री ने CBI की स्वायत्तता खत्म कर दी है और उसे कठपुतली बना दिया

नई दिल्ली। देश की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में अंदरूनी जंग चल रही है। अब इस मसले पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। कांग्रेस ने सीबीआई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी और अमित शाह ने सीबीआई को कठपुतली बना दिया है।

Deprecation, Denigration, Dismantling & Destroying Institutions is the Sole Agenda of pm modi



Perpetual misuse of CBI by Modi-Shah duo in fixing political opponents & illegal intervention to tamper fair investigation of serious criminal cases has landed CBI in a complete mess. pic.twitter.com/EecXUhYzVe