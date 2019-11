महाराष्ट्रः आगे बढ़ी सरकार गठन की घड़ियां, इस वजह से कांग्रेस ने साधी चुप्पी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का घड़ियां लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। कभी शिवसेना तो कभी एनसीपी तो कभी गेंद कांग्रेस के पाले में जा गिरती है। फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस बदस्तूर जारी है। एक बार फिर गेंद कांग्रेस के पाले में जा गिरी है।

महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी ने पूरी बाजी ही पलटकर रख दी है। माना जा रहा है शिवसेना को समर्थन को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं में मतभेद सामने आ रहा है। सोमवार को सोनिया गांधी ने करीब पौने तीन घंटे तक महाराष्ट्र विधायकों से बातचीत की, लेकिन उसके बाद भी बातचीत बेनतीजा रही।

Senior Congress leader Mallikarjun Kharge: NCP and Congress had pre-poll alliance, & final decision will be a collective decision. Our talks with NCP are on, and we will only move forward once discussions with them are done. #MaharashtraGovtFormation pic.twitter.com/czLGJalJLt