कांग्रेस ने BJP-RSS की विचारधारा को बताया आरक्षण विरोधी, 16 फरवरी को बुलाया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी भाजपा (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की आरक्षण विरोधी विचारधारा को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस पार्टी 16 फरवरी को देशभर में विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को यह घोषणा की।

तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें पुनर्विचार याचिका

कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की यह घोषणा ऐसे समय में सामने आई है, जब इसके पहले सात फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने कहा था कि कोई भी अदालत किसी राज्य सरकार को यह आदेश नहीं दे सकती कि वह एससी/एसटी को आरक्षण दे।

वेणुगोपाल ने पार्टी की सभी राज्य इकाइयों और फ्रंटल संगठनों को जारी एक सर्कुलर में कहा, "जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा और संघ परिवार की विचारधारा एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने के खिलाफ है। भाजपा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के प्रावधानों पर विभिन्न बयानों और कार्रवाइयों के जरिए पिछले कई सालों से व्यवस्थित तरीके से हमले कर रही है।"

The @BJP4India has shown their true colors on guaranteeing reservation to SC/ST & OBCs. The Uttarakhand Govt’s stand in SC, i.e. there is no fundamental right to claim reservation to public posts, is a danger signal. @INCIndia will fight against such unconstitutional stand.