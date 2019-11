उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगी सोनिया गांधी, पत्र लिखकर दी बधाई

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की सियासत में बृहस्पतिवार को नया अध्याय लिखा जा रहा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शाम को शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शिवसेना-कांग्रेस-राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के महागठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे परिवार के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जो सीएम बन रहे हैं। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद नहीं रहेंगी। उन्होंने ठाकरे को पत्र लिखकर बधाई भेजी है।

सोनिया गांधी ने बृहस्पतिवार को ही उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। इस पत्र में सोनिया ने लिखा, "प्रिय उद्धव ठाकरे जी, कल ही आदित्य मुझसे मिले और आज शाम मुंबई में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आपका आमंत्रण दिया। मुझे खेद है कि मैं इस समारोह में हाजिर नहीं हो पाऊंगी।"

Sonia Gandhi in a letter to Uddhav Thackeray: Shiv Sena ,NCP&Congress have come together under quite extraordinary circumstances, at a time when country faces unprecedented threats from BJP . I regret that I'll not be able to be present at the ceremony (oath-taking). #Maharashtra pic.twitter.com/wHs95Y7mV6