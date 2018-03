नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं अक्सर राजनीतिक पार्टियां हमलावर रहती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद कई बार इसे लेकर बयान दे चुके हैं। अब कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी की 21 विदेश यात्राओं पर सरकार ने 274 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। वो भी तक जब किसान और सेना के लिए सरकार पैसा नहीं होने की बात कह रही है।

21 विदेश यात्राएं, खर्च 274 करोड़ रुपए

कांग्रेस पार्टी के आधिकरिक ट्विटर हैंडल से बुधवार को #SuitBootKiSarkar के साथ एक ट्वीट किया। जिसमें लिखा है कि ये हमारे देश के लिए दुखद विडंबना है कि 'एक ओर रक्षा बजट और गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के फंड में कटौती की जा रही है, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर 274 करोड़ रुपए की मोटी रकम खर्च कर दी गई है।' इसके साथ कांग्रेस ने एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसपर खर्च की गई धनराशि अंकों में लिखी गई है। इसके साथ यह भी लिखा है कि यह खर्च मोदी की सिर्फ 21 विदेश यात्राओं पर हुआ है। कांग्रेस ने दावा किया है कि ये आंकड़ों की जानकारी आरटीआई के जरिए मिली हैं।

Here's the sad irony of our nation today: on one hand ,the Modi Govt has drastically cut funding to our Armed Forces and to schemes for the poor. On the other hand, a whopping ₹274 crores have been spent just on PM Modi's overseas trips. #SuitBootKiSarkar pic.twitter.com/En7ZkVkUPd