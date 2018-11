नई दिल्ली। रफाल सौदे को लेकर इस वक्त देशभर में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक दिन पहले जहां सुप्रीम कोर्ट में इस फाइटर जेट सौदे को लेकर 5 घंटे तक लगातार सुनवाई हुई, वहीं इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्ल्किार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं और आगे पर देश के इस बड़े घोटाले पर अपनी आवाजा बुलंद रखेंगे। यही नहीं उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को अब सदन में भी उठाया जाएगा।

We have been saying for long that #Rafale jet deal is a huge scam. We will raise this issue in the winter session of the Parliament. We will try to bring the Opposition together on this issue: Mallikarjun Kharge, Congress pic.twitter.com/4Tvj6WoI4X