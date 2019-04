नई दिल्ली। रिंग के किंग यानी विजेंद्र सिंह अब राजनीति के अखाड़े में विरोधियों को पंच मारते दिखाई देंगे। जी हां कांग्रेस ने मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को दिल्ली की दक्षिण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। यानी लोकसभा चुनाव में राजधानी दिल्ली का दंगल अब और भी दिलचस्प होने जा रहा है।



लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार का दिन जहां कांग्रेस और भाजपा के दिग्गजों ने रैलियों के जरिये लोगों के बीच बिताया है वहीं पार्टी में नए लोगों की एंट्री भी हुई। आने वाले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस और भाजपा ने पार्टी में मशहूर हस्तियों को टिकट देकर हलचल बढ़ा दी है।

Delhi: boxer Vijender Singh to contest from South Delhi Lok Sabha seat as Congress Candidate . pic.twitter.com/hQHvvGgUne